Pollice verso del Consiglio di Stato ticinese alla proposta di Berna di trasferire alcune competenze della giustizia militare alle autorità civili. L’avamprogetto di modifica del Codice penale militare posto in consultazione dal Consiglio federale, lo ricordiamo, propone che i civili i quali hanno commesso determinati reati contro la difesa nazionale e la forza difensiva del Paese in tempo di pace e non in collusione con i militari vengano sottoposti al diritto penale ordinario. Allo stesso modo, Berna potrebbe deferire alle autorità penali ordinarie il giudizio su reati di per sé sottoposti alla giurisdizione militare ma presumibilmente commessi da un civile.