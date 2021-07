Dalla ricerca alla formazione, ecco da dove passa il rilancio

Ricerca e innovazione, formazione, amministrazioni pubbliche e infrastrutture, responsabilità sociale delle imprese. La ripresa dopo la pandemia di coronavirus poggerà su questi quattro assi di intervento, individuati a partire da aprile 2020 dal Gruppo strategico per il rilancio del Paese. Ognuna di queste macro-aree, illustrate ieri nel corso di una conferenza stampa a Palazzo delle Orsoline, si tradurrà in una serie di misure strutturali per favorire una crescita economica duratura e sostenibile.

Solide basi

Prima di analizzare tutti i possibili interventi è però necessario fare un passo indietro per rispondere a un interrogativo importante: le basi su cui potranno poggiare questi interventi sono solide? Ossia, in parole povere: il Ticino è uscito dalla pandemia con le ossa rotte oppure il suo tessuto economico è solido a sufficienza. A rispondere, in conferenza stampa, ci ha pensato il professore emerito dell’USI Mauro Baranzini. In buona sostanza, sì. «Secondo un’analisi del Deep Knowledge Group la Svizzera è al primo posto come reazione alla pandemia», ha premesso. A livello economico, il nostro Paese «è tra i primi della classe». Ha registrato una minore contrazione del PIL nel 2020 (-2,7%) rispetto alla zona Euro, agli USA e alla Cina e una buona ripresa nel 2021-2022; ha un livello di disoccupazione contenuto, un saldo positivo della bilancia dei servizi (+7,4% del PIL nel 2021), un deficit pubblico tra i più contenuti (-4% del PIL) e un debito pubblico tra i più bassi del mondo (35-38% del PIL)».

Il Ticino non arranca dietro alla Svizzera e segue bene il resto del Paese

Dopo tante notizie negative stiamo uscendo dalla crisi e tra pochi mesi torneremo sul medesimo sentiero di crescita che stavamo percorrendo 2-3 anni fa, ha rimarcato Baranzini. «Il Ticino non arranca dietro alla Svizzera e segue bene il resto del Paese, seppur con qualche riserva su alcuni parametri». Certo, all’orizzonte ci sono ancora delle nubi se non nere almeno grigio-scuro: si profila infatti una pressione inflazionistica sull’indice dei prezzi alla produzione e, tra 6-12 mesi, al consumo, anche se in Svizzera dovrebbe essere più contenuta. Non va dimenticata l’incertezza legata alle nuove varianti del virus, l’insorgere di alcuni «macro-trend» come la digitalizzazione, l’evoluzione demografica e i flussi migratori. Senza dimenticare le sempre «calde» relazioni con l’Unione europea. Insomma, tornando al Ticino, le basi su cui progettare il rilancio appaiono decisamente solide.

Interventi strutturali

Torniamo dunque ai quattro ambiti di interventi citati in apertura. Come sottolineato dal direttore del DFE Christian Vitta, già a fine 2015 era stato costituito il Tavolo di lavoro dell’economia, il quale aveva individuato cinque aree tematiche (imprenditorialità, competitività, interconnessione, digitalizzazione e sostenibilità) , ciascuna con le proprie misure, e la pandemia ha accelerato alcune tendenze in atto. Ma per tracciare la rotta verso l’uscita dalla crisi è stato necessario fare qualche passo avanti e per questo motivo il Cantone ha costituito il Gruppo strategico per il rilancio del Paese (composto da esponenti del DFE, della politica, delle parti sociali e dell’economia, vedi box a lato). «Il Gruppo non ha proposto interventi congiunturali bensì strutturali», ci ha spiegato a margine dell’incontro informativo lo stesso Vitta. «Sono innanzitutto state delineate alcune priorità di intervento. Quanto scaturito dai lavori è una sintesi delle varie visioni all’interno del Gruppo che non impegna i suoi membri». Lo scopo era dunque quello di raccogliere in primis «una visione a 360 gradi piuttosto che un consenso preventivo». Per concretizzare i possibili interventi all’interno delle quattro macro aree saranno necessari «una visione e uno sforzo condivisi tra tutti gli attori coinvolti». I prossimi passi saranno dunque l’implementazione di politiche pubbliche già esistenti, il licenziamento di messaggi e la concessione di crediti. E la palla, in molti casi, passerà alla politica.

Alcuni esempi

Per quanto riguarda l’ambito della ricerca e dell’innovazione, tra i possibili interventi proposti troviamo l’aumento degli investimenti nella formazione, un coordinamento tra ricerca e innovazione facendo leva sui centri di competenze e un rafforzamento delle collaborazioni a Nord e Sud. Per quanto concerne la formazione, si cercherà di puntare sulle competenze digitali di base, sui momento di orientamento professionale e sulla gestione degli apprendisti in azienda. La digitalizzazione sarà centrale anche nell’Amministrazione pubblica mentre verrà data particolare attenzione anche alla sostenibilità di aziende e Comuni e alle pari opportunità. Insomma, di carne al fuoco ce n’è parecchia.

Erogati quasi 800 milioni per il lavoro ridotto

Detto delle solide basi che permettono alla Svizzera di guardare al futuro con ottimismo, anche il Ticino – come sottolineato dal professor Baranzini – ha tutte le carte in regola per affrontare le prossime sfide partendo da una posizione «privilegiata» rispetto ad altri Paesi europei. L’economia cantonale non è stata risparmiata dalla crisi (basti pensare che il Ticino è stato l’unico cantone confrontato con un lockdown totale) ma – ha ricordato Vitta – l’Ente pubblico ha subito varato diverse misure urgenti per sostenere l’economia (in un’intervista al CdT dello scorso 22 giugno il direttore del DFE aveva anticipato che nel nostro cantone erano stati iniettati 2,2 miliardi di franchi). Tra gli aiuti messi in campo ci sono senza dubbio le indennità per lavoro ridotto. Come illustrato dal capo della Sezione del lavoro del DFE, Claudia Sassi, da marzo 2020 a marzo 2021 sono stati erogati 792,6 milioni di franchi a una media di 42.303 lavoratori e 5.908 aziende al mese. «Queste indennità sono state uno strumento fondamentale e un ammortizzatore economico e sociale molto importante», ha osservato Sassi. «Nei prossimi mesi dovremo monitorare la situazione per capire se e come le aziende sono state in grado di riassorbire gli effetti della crisi». Per quanto riguarda infine un altro ambito del nostro cantone molto sensibile, ossia la disoccupazione, Sassi ha confermato che i più colpiti sono stati i giovani tra i 15 e i 24 anni (3,6% a maggio 2021) e gli «over 50» (3,7%). Nel 2021 la situazione sta generalmente migliorando.

