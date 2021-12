«Il modello proposto dal DECS non risolve i problemi che dice di voler affrontare». Gianluca D’Ettorre, presidente di OCST-Docenti, è perentorio: «La proposta di superamento dei corsi A e B in terza media, posto in consultazione dal Dipartimento, rischia di essere controproducente». Questione di coerenza tra gli obiettivi che si vuole perseguire e le misure messe in campo per raggiungerli. Il dubbio maggiore? «La differenziazione pedagogica all’interno di gruppi misti non garantisce risultati migliori».

Dalle perplessità dell’OCST ai timori del Movimento della scuola: «Formalizzeremo la nostra posizione nei prossimi giorni», commenta il segretario cantonale Alessandro Frigeri. Favorevole al principio di una scuola democratica, l’associazione magistrale condivide la necessità di un cambiamento:...