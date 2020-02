«La serata non era volta a promuovere la professione di influencer ma voleva affrontare con sguardo critico qualcosa che tocca le nuove generazioni». Il direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) Manuele Bertoli ha risposto così all’interpellanza presentata dal deputati del Partito comunista Lea Ferrari e Massimiliano Ay con oggetto l’evento organizzato dalla Città dei mestieri lo scorso 31 gennaio. Serata che, lo ricordiamo, aveva sollevato diverse perplessità politiche.

Bertoli ha innanzitutto invitato l’interpellante a «non essere così severa con l’operato della Città dei mestieri». Rispondendo alle domande poste da Ferrari e Ay, il direttore del DECS ha inoltre spiegato che l’intento non è stato quello di legittimare o delegittimare qualcosa: «I presenti hanno potuto trarre le proprie conclusioni. La scelta di un simile evento può non essere stata condivisa ma non può portare alla conclusione che le altre professioni siano state svalutate».