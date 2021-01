Evitare a ogni costo una nuova chiusura delle scuole; nessuna inefficienza sulle vaccinazioni; misure di sostegno puntuali per le categorie a rischio. Sono queste alcune delle proposte che il Partito liberale radicale suggerisce al Consiglio di Stato in risposta alla consultazione lanciata dalla Confederazione sulla via da intraprendere nelle prossime settimane di lotta alla COVID-19. La strategia del PLR è quella di imboccare una strada precisa: «L’incertezza attuale non fa bene a nessuno. O diamo certezza con chiusure drastiche – ma la cronaca internazionale mette in dubbio la reale efficacia di un lockdown generalizzato – o permettiamo alla società di respirare senza soffocare interi settori (esercizi pubblici, culturali e sportivi) dove in realtà le misure di protezione si possono rispettare pienamente. Anzi, questi settori rappresentano una valvola di sfogo controllata per la popolazione», scrivono i liberali radicali in un comunicato stampa. Per quanto riguarda il delicato tema di una nuova chiusura delle scuole, il partito «si oppone fermamente a questa ipotesi», in quanto «il disagio, la violenza e i problemi tra le mura domestiche stanno riprendendo quota». Inoltre, viene sottolineato come «a casa propria non tutte le famiglie hanno il privilegio di disporre dello spazio, del tempo, delle competenze e della serenità necessaria per seguire adeguatamente i propri figli nel percorso scolastico. Non dobbiamo dimenticare la complessità sociale e sottovalutare le problematiche silenti – ma molto gravi – che sono già state osservate durante la prima ondata».