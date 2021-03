Per usare una metafora calcistica, il mercato di riparazione ha portato alla squadra del Ministero pubblico due magistrati aggiuntivi. Si passerà dunque da 20 procuratori pubblici a 22, più ovviamente il pg Andrea Pagani. Sul principio, il Gran Consiglio è concorde: il sistema giudiziario ticinese necessita di un potenziamento, che non deve però fermarsi ai due magistrati (più due funzionari amministrativi) aggiuntivi i quali, per il momento, sono «un cerotto». Insomma, per restare in tema sportivo, un rinforzo a stagione in corso che non può bastare per sgravare la Giustizia dall’enorme carico di lavoro. Ma questa, per ora, resta musica del futuro.

Un primo passo

Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dal presente, dalla votazione in Gran Consiglio. Il Parlamento ha approvato (con 81 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto) il rapporto parziale della Commissione giustizia e diritti (relatori al popolare democratica Sabrina Gendotti e il liberale radicale Marco Bertoli) sul potenziamento della Magistratura e favorevole, come detto, all’attribuzione di due procuratori pubblici aggiuntivi. Un passo avanti, dunque, rispetto alla proposta governativa del 2019 di un unico magistrato aggiuntivo. Come riconosciuto da buona parte dei deputati, questo aumento dell’organico è appunto un «cerotto» e a questo proposito, sul tavolo dei commissari restano ancora diverse questioni da valutare, ossia l’estensione delle competenze dei segretari giudiziari (ma occorrerà una riflessione approfondita sulla base legale) e la reintroduzione dei sostituti procuratori. Non va neppure dimenticato il potenziamento delle altre autorità giudiziarie ticinesi, ad esempio tramite la reintroduzione del quarto giudice dei provvedimenti coercitivi, un dossier sul quale sta lavorando la Commissione giustizia e diritti.

Al via il concorso

Archiviato il voto parlamentare, il prossimo passo sarà l’apertura di un concorso pubblico. Le candidature verranno valutate da una commissione di esperti indipendente e toccherà alla Commissione parlamentare giustizia e diritti presentare un rapporto al plenum. Al momento della nomina entrerà in gioco il «manuale Cencelli», ovvero la ripartizione partitica. Ad oggi, 8 sono in quota PLR, 5 in quota PPD, 4 in quota PS e 3 in quota Lega e i «rumors» di Palazzo ipotizzano un’elezione di un candidato di area socialista e uno di area leghista. Ma in ogni caso se ne discuterà più avanti, così come si tornerà anche a parlare dell’attuale sistema di elezione dei magistrati che tanto ha fatto discutere lo scorso anno.

Il dibattito in aula

Durante il dibattito in aula, come detto, da più parti il potenziamento della Magistratura tramite due procuratori in più è stato definito un cerotto. La relatrice del rapporto Sabrina Gendotti (PPD) ha infatti spiegato che la «Commissione non condivide il modo di agire del Dipartimento delle istituzione, che mette dei cerotti senza effettuare una vera analisi dell’attività e dei bisogni della Magistratura». «Questa - ha aggiunto Gendotti - è solo boccata ossigeno per il Ministero pubblico che non risolve le altre problematiche emerse durante il processo di rinnovo decennale delle cariche». Anche Giorgio Galusero (PLR), usando la medesima metafora, ha voluto sottolineare che si tratta «dell’ennesimo cerotto, mentre alla Giustizia ticinese serve una vera e propria riforma».

A nome della Lega dei ticinesi, la deputata Sabrina Aldi ha invece evidenziato il fatto che nel nostro cantone «il numero crescente incarti è determinato anche da criminalità d’importazione», rimarcando poi anche l’importanza della celerità nel settore della giustizia per evitare di minare la fiducia nelle istituzioni. Aldi ha poi ricordato che la Lega «è da anni che chiede di rivedere la procedura di nomina dei magistrati, che nel recente passato «ha dimostrato di essere quello che è, ovvero una tirata di giacche selvaggia». Per il PS Nicola Corti ha dal canto suo spiegato che il vero problema di fondo riguarda il fatto che «è difficile esigere qualità (ndr, da parte dei procuratori) quando si è sommersi dalla quantità». E questo problema, ha aggiunto Corti, «permarrà anche dopo il doveroso potenziamento di due procuratori». Un potenziamento definito dal socialista «un cerottino per una feritona». Anche Roberta Soldati (UDC) ha ricordato che si tratta di «un primo passo verso una revisione più ampia sulla quale la Commissione giustizia e diritti ha già cominciato a chinarsi». Sostegno al potenziamento è poi giunto anche dai Verdi del Ticino. L’ecologista Marco Noi ha però voluto sottolineare l’importante carico di lavoro a cui oggi i procuratori devono far fronte: «Ho avuto l’impressione che queste persone debbano essere dei supereroi, oppure che debbano fare un voto di dedizione assoluto alla causa. Questo elemento non deve essere banalizzato. I Verdi tengono al fatto che un lavoro, per quanto importante, debba sempre essere fatto da una persona in maniera sostenibile, e che quindi possa mantenere le altre attività, legate alla famiglia, al tempo libero...».

Dal canto suo, il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ha spiegato di «accettare la critica del ‘cerotto’», ribadendo però di aver sempre chiesto al Consiglio della magistratura di illustrare in maniera più approfondita le criticità presenti in Procura, «il quale ha sempre un po’ sfuggito a questa richiesta di maggior trasparenza». E per migliorare la situazione, ha ricordato Gobbi, «una delle possibili misure è quella di evadere la proposta del messaggio governativo di ampliamento delle competenze dei segretari giudiziari». Una soluzione che, ha precisato Gobbi, «non è stata inventata da un giorno all’altro, ma verificata anche sulla base dell’esperienza di altri cantoni, come San Gallo».

