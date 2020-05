Anche lo sport locale, quello delle società giovanili ticinesi, è in difficoltà a causa del coronavirus. Lo evidenzia, in un’interpellanza, il deputato Stefano Tonini a nome del gruppo leghista in Gran consiglio: «Ritengo sia proprio questo il momento per sostenere finanziariamente in maniera più importante le numerose piccole federazioni sportive e le società sportive attive sul territorio cantonale, affinché possano essere loro garantiti i necessari mezzi finanziari per formare i giovani sportivi».

«Come noto - scrive Tonini - l’emergenza non ha risparmiato Swisslos e, di conseguenza, le casse del fondo Sport-Toto destinato alla promozione dello sport svizzero. Se, in tempi normali, parte del denaro di Swisslos consente a molte società sportive di far fronte alle proprie spese di gestione e di far quadrare i conti, quest’anno questi fondi, almeno in parte, verranno a mancare». Così come sono venuti a mancare, aggiunge Tonini, «quei ricavi garantiti da manifestazioni aggregative (carnevali, feste campestri) ai quali molte associazioni sportive hanno dovuto rinunciare».

«A mio avviso - aggiunge il primo firmatario dell’interpellanza leghista - non possiamo permetterci di rischiare che il Ticino perda le proprie fondamenta in ambito sportivo, ovvero parte delle sue piccole ma indispensabili società giovanili. Si tratta di risorse fondamentali, in primis per il loro ruolo di sano modello educativo. Inoltre, se alcune società sportive locali dovessero gettare la spugna per motivi finanziari, anche lo sport d’élite si ritroverebbe in difficoltà per la mancanza di vivai ai quali attingere. Oltre a ciò, verrebbe a mancare un altro aspetto non meno importante per i nostri giovani, ovvero l’offerta di uno spazio sano nel quale trascorrere parte del loro tempo libero».

Sono quattro, in conclusione, le domande poste da Stefano Tonini al governo:

1. Il Governo è a conoscenza della situazione delle società sportive sia delle categorie superiori che amatoriali?

2. Il Governo se ne sta occupando nelle varie Task Force create per il rilancio economico e sociale del paese? Chi ne fa parte in rappresentanza del mondo dello sport?

3. Il Governo è a conoscenza che molti attori del mondo della cultura e dello sport svolgono le loro attività a vantaggio della popolazione (soprattutto per i giovani) come attività accessoria (maestri di musica, istruttori, Monitori G+S). È a conoscenza che molte di queste persone sono rimaste senza sostegni economici perché impossibilitate a svolgere le loro attività a causa del coronavirus? Il Governo ha pensato ad un aiuto per questi importantissimi attori del mondo dello sport e della cultura?

4. Il Governo ticinese intende aumentare le risorse erogate del fondo Sport-Toto per sostenere le varie associazioni/federazioni sportive ticinesi?

