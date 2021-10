Nuovo lutto nel mondo della politica cantonale. Oggi si è spento, dopo breve malattia, Alex Pedrazzini. Aveva 70 anni. Fu consigliere di Stato (PPD) per due legislature, dal 1991 al 1999. Diresse il Dipartimento delle Istituzioni. Quattro anni dopo aver lasciato il Governo, rientrò in politica e venne eletto in Gran Consiglio, dove rimase fino al 2019.