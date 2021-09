I cittadini che vivono in affitto devono poter dedurre dalle imposte un terzo della loro pigione. È quanto chiede il PPD in un’iniziativa parlamentare elaborata, presentata questa mattina a Lugano dal presidente Fiorenzo Dadò, il capogruppo Maurizio Agustoni e in vice presidente Giorgio Fonio. Un’iniziativa «dalla forte connotazione sociale» che, ha chiarito sin da subito Dadò, è stata pensata in primis per dare al ceto medio «un po’ di respiro».

Nel dettaglio, la proposta dei popolari democratici prevede una deduzione in percentuale forfettaria (il 30%) del canone d’affitto pagato (escluse le spese accessorie), ritenuto un tetto massimo che diverge a seconda della situazione personale del contribuente. «Gli importi massimi deducibili (8.000 franchi per persone con figli o persone bisognose a carico, 6.000 franchi per tutti gli altri contribuenti) sono definiti in base alla situazione del mercato immobiliare attuale», spiega il PPD nel comunicato che accompagna l’iniziativa. Nello specifico, si legge nel testo, «in Ticino un affitto per un 4.5 locali (che ipotizziamo sia una grandezza adeguata per contribuenti con nuclei famigliari con figli e persone bisognose a carico) costa in media fr. 2.000 mensili, mentre un 3.5 locali (per gli altri contribuenti) costa in media fr. 1.500 mensili, che corrispondono ad una spesa annua media di 24.000 e 18.000 franchi». Il tetto massimo deducibile ammonta quindi a 1/3 di questi valori (8.000, 1/3 di 24.000] e 6.000, 1/3 di 18.000)». In ogni caso, è stato spiegato, «l’applicabilità di tale deduzione dovrà essere coordinata con eventuali aiuti sociali di cui il contribuente o un membro della sua famiglia dovesse beneficiare al fine di evitare cumuli».

Inoltre, per «rafforzare ulteriormente il carattere sociale della deduzione, e quindi differenziarla da una deduzione generale», il PPD propone pure un tetto massimo in termini di reddito netto ai fini dell’aliquota del contribuente: 100.000 franchi per contribuenti con figli oppure persone bisognose a carico e 75.000 franchi per gli altri contribuenti; sorpassati questi tetti massimi il contribuente non avrebbe più diritto alla deduzione per canone d’affitto.

In pratica, una famiglia che vive in affitto, secondo la proposta potrà dedurre il 30% del canone d’affitto fino a 8 mila franchi, a patto che il reddito netto del contribuente non superi i 100 mila franchi. Per un single vale lo stesso principio, ma la deduzione non può superare i 6 mila franchi, mentre il tetto massimo del reddito per accedere alla deduzione è posto a 75 mila franchi.

Più in generale, è stato spiegato che l’intenzione dell’iniziativa parlamentare «è quella di rendere il nostro ordinamento cantonale più sensibile anche nei confronti dei contribuenti che non vivono in una casa propria bensì sono in affitto». E questo anche alla luce del fatto che, sul piano federale, si sta discutendo della possibilità di abolire il valore locativo, una misura che andrebbe a favore delle persone che vivono in una casa propria. «All’abolizione del valore locativo, per garantire parità di trattamento, dovrà corrispondere una misura anche a favore di chi vive in affitto», ha rimarcato Dadò. E lo stesso presidente nel corso della conferenza stampa ha chiarito che questa proposta del PPD «non nasce in contrapposizione quelle fatte da altri partiti (ndr. si pensi ad esempio alla recente proposta del PLR di sgravare gli ‘ottimi contribuenti’), bensì prende le mosse dal programma del partito preparato nel 2019».

©CdT.ch - Riproduzione riservata