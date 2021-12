Nuovo passo verso il «super audit» incaricato di fare piena luce sul caso dell’ex funzionario del DSS condannato per stupro. Dopo sei mesi di lavori, la Sottocommissione finanze ha presentato unanimemente al plenum della Gestione un mandato di audit che verrà discusso nelle prossime settimane. Come noto, questo strumento avrà un potere accresciuto. «Tramite un decreto legislativo modifichiamo temporaneamente la legge per consentire all’audit di disporre di poteri accresciuti e quindi - ad esempio - di convocare tutte le persone coinvolte. È un unicum nella storia del Cantone», spiega al Cdt il coordinatore della Sottocommissione, Michele Guerra (Lega). In buona sostanza, per tutta la durata delle verifiche - si stima circa un anno - il o gli auditor potranno chiedere e ottenere la collaborazione di tutte le persone coinvolte. Il decreto legislativo andrà approvato dal Gran Consiglio e sortirà i suoi effetti scaduto il termine di referendum.