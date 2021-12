«Parlarne è il primo passo affinché qualcosa cambi». Il caso dell’ex funzionario del DSS condannato per stupro è stato oggetto di discussione anche in occasione del Comitato cantonale del PS. «Le vittime di violenza e molestie diventano tropo spesso vittime due volte: quando subiscono e quando decidono di parlare, scontrandosi con una società patriarcale e con il timore di non essere credute», ha ricordato la copresidente Laura Riget. E spesso, si scontrano con meccanismi di controllo carenti o addirittura inesistenti. «È doveroso che si dia una risposta a domande aperte, a processi amministrativi di dieci anni fa con un audit esterno indipendente piuttosto che con una CPI». A questo proposito, il consigliere di Stato Manuele Bertoli ha illustrato quanto fatto dal Governo per evitare che casi simili si possano ripetere in seno all’Amministrazione cantonale.

Bertoli ha ripercorso la vicenda, analogamente a quanto era stato fatto lo scorso giugno in Gran Consiglio in occasione di una discussione generale, dall’apertura dell’inchiesta penale fino al licenziamento dell’ex funzionario. In particolare, il presidente del Governo ha spiegato che dall’inchiesta penale e dalla sentenza, definitiva, di secondo grado non sono emersi elementi che coinvolgevano l’amministrazione pubblica: «L’unico caso, quello della stagista molestata, era stato segnalato da un funzionario del DSS». Più in generale, «non sono emersi elementi che comprovassero una conoscenza dei reati di natura sessuale imputati all’ex funzionario. Il suo ex capoufficio era venuto a conoscenza solo di avance. Il Governo ritiene che quanto allora era stato compreso era diverso, e che l’ipotesi che tutti sapevano non si riferisce a reati sessuali ma al fatto che il personaggio era di natura intemperante». Nel frattempo, ha concluso, la direttiva sulle molestie del 2003 è stata rivista e potenziata con strumenti di ascolto e accompagnamento dei segnalanti. Con sindacati si è invece lavorato a codice di comportamento. Dal canto suo e a titolo personale, la presidente delle Gestione Anna Biscossa ha affermato che il Governo avrebbe forse dovuto avere più coraggio indirizzandosi da subito verso un’inchiesta esterna.

Le raccolte firme

Durante il comitato online è stato fatto il punto sull’andamento della raccolta firme dell’iniziativa per un salario minimo a 21,50 franchi all’ora (più di 7.000 su 10.000) e del referendum contro i tagli alla spesa (5.500 su 7.000). E proprio sul tema CCL e salario minimo, il copresidente del PS Fabrizio Sirica ha citato il caso di un’operaia licenziata per non aver firmato il CCL con l’organizzazione TiSin e che per questo «è stata licenziata». Tutto questo, ha proseguito, «ha un chiaro responsabile: lo pseudo sindacato leghista e suoi fondatori. Sono passati 8 giorni dall’entrata in vigore del salario minimo ed è già tempo di bilanci». Ovvero: la retribuzione minima va portata verso l’alto.

