Sono quasi terminati i lavori della Sottocommissione finanze riguardo al caso dell’ex funzionario del DSS condannato per stupro. Come spiega al CdT il coordinatore Michele Guerra (Lega), «abbiamo concluso il lavoro di stesura del mandato di audit esterno, deciso in maniera unanime dalla Sottocommissione per fare piena luce» sulla vicenda. Ma non solo. «La sottocommissione, dopo approfondimenti, ha pure voluto confermare a tale audit un potere accresciuto, rendendolo un qualcosa in più di un audit dinanzi al quale le persone coinvolte avrebbero anche potuto rifiutarsi di collaborare». Concretamente «con questo potere accresciuto sarà possibile imporre alle persone di collaborare». «Martedì prossimo - conclude Guerra - contiamo di terminare il lavoro e di portare il dossier nel plenum della Gestione». In ogni caso, visto che i poteri accresciuti verrebbero concessi da un decreto legislativo, l’ultima parola spetterà al Parlamento.