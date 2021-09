Quello alle porte sarà senza dubbio un autunno politico molto caldo, e i temi da dibattere non mancano. La parola «rilancio» è stata pronunciata più volte in questi mesi e i partiti sono chiamati a presentare le loro proposte. E tra le forze politiche che vuole assumersi un ruolo di «partito di officina del futuro» – per usare le parole del co-presidente Fabrizio Sirica – c’è anche il PS, che il prossimo 16 settembre presenterà un documento programmatico con 23 misure «concrete, con orizzonte 2030».

Tante saranno le problematiche toccate e tra questa vi sarà sicuramente la situazione del mercato del lavoro. A questo proposito, nel suo intervento al comitato cantonale, Sirica ha voluto biasimare «l’ultima, triste pagina» che lo riguarda, ossia la vicenda, resa nota ieri da «La Regione», delle tre aziende del Mendrisiotto che hanno proposto ai loro dipendenti, tramite l’organizzazione TiSin, un contratto collettivo di lavoro che congelerebbe le retribuzioni attuali, pari a 15-16 franchi lordi all’ora. Un importo decisamente inferiore rispetto a quello fissato dal nuovo salario minimo. A questo proposito, il co-presidente intende proporre alla direzione il lancio di un’iniziativa popolare che fissa la retribuzione minima a 21,50 franchi. Sirica ha puntato il dito contro quello che ha definito uno «pseudo-sindacato, con una maggioranza di membri direttivi leghisti (Sabrina Aldi e Boris Bignasca, ndr.), che è stato creato per aggirare le disposizioni sul salario minimo». Il capogruppo Ivo Durisch ha sottolineato che il problema è del testo di legge, che può essere aggirato: «Già si sapeva dei rischi. Ora a livello parlamentare bisognerà capire come limitare i danni». E ancora: «La Lega ha mostrato il suo vero volto: già in sede commissionale voleva introdurre un salario minimo per i frontalieri e uno per i residenti». «È caduta la maschera della Lega, ma non è una sorpresa», è stato il laconico commento del vice presidente Adriano Venuti.