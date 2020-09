Fiorenzo Dadò: «Né rabbia, né rassegnazione, io per ora non mollo»

A colloquio con il presidente del PPD Fiorenzo Dadò nel giorno in cui il suo partito tornerà a riunirsi in Comitato cantonale. Una chiacchierata a tutto tondo partendo dal suo particolare articolo di mezza estate dalle colonne di «Popolo e libertà» che lasciava intendere un calo della motivazione. Ma ora ribatte: «Non c’è nessuna rassegnazione, rabbia o malinconia, non sono sentimenti che mi appartengono» ci ha dichiarato Dadò.

Questa sera il PPD tornerà a riunirsi in Comitato dopo diverso tempo. L’ultima adunata del parlamentino risale al 19 dicembre 2019, una serata amara dopo la perdita del seggio al Consiglio degli Stati. Il PPD riparte da lì?«Il PPD non si è mai fermato, in questi mesi abbiamo per esempio presentato molte proposte per sostenere la popolazione nel periodo difficile del virus...