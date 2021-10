Bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per sapere se il Ticino introdurrà la raccolta delle firme elettronica. Il tema, lo ricordiamo, era stato sollevato dal «Guastafeste» Giorgio Ghiringhelli con una petizione, datata 29 gennaio 2019, in cui chiede al Consiglio di Stato di commissionare lo studio di un sistema per consentire la raccolta in forma elettronica delle firme per le domande di iniziative e referendum cantonali. Sollecitato dallo stesso Ghiringhelli, lo scorso 13 ottobre il Consiglio di Stato ha confermato di voler «attendere i risultati di un rapporto del Consiglio federale». Questo rapporto è stato commissionato il 21 settembre 2021 dal Consiglio nazionale, il quale ha accolto un postulato della sua Commissione delle istituzioni politiche sul tema della raccolta elettronica delle firme per le iniziative e i referendum. In buona sostanza, il Consiglio federale è stato incaricato di stilare un documento in cui dovrà illustrare le possibili ricadute sul sistema politico della Svizzera. Questo perché, ha rilevato il Consiglio di Stato, «il grado molto elevato di sicurezza che deve rispettare il voto elettronico deve essere offerto anche dal sistema di raccolta elettronica delle firme». A riprova della delicatezza del tema, il Governo ricorda che «le severe esigenze di sicurezza in questo settore hanno portato negli anni scorsi a interrompere l’uso dei sistemi di voto elettronico in attesa degli interventi per rendere sufficientemente sicuro il sistema». Non va inoltre dimenticato che l’esito della votazione popolare dello scorso marzo concernente la legge federale sui servizi d’identificazione elettronica «lascia trasparire un certo scetticismo nella popolazione».