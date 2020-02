L’accordo fiscale sui frontalieri, la situazione di Campione, il rafforzamento del plurilinguismo e infine la rendita ponte per gli over 60 che terminano il diritto alla disoccupazione. Sono questi, in sintesi, i temi affrontati stamane nell’incontro tra il Consiglio di Stato e la Deputazione ticinese alle Camere federali in vista della sessione primaverile che inizierà il 2 marzo.