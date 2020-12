Lo spessore di un uomo di Stato va misurato con il distacco che solo il tempo permette di avere. E guardato con questo distacco, direi che la statura di Flavio Cotti esce rafforzata rispetto a quella che negli anni successivi al suo ritiro dal Consiglio federale gli venne riconosciuta. Trent’anni fa, a Baden, davanti ai delegati del PDC svizzero il consigliere federale Cotti contestato anche nel suo partito per il ruolo determinante della politica ambientale nel suo dipartimento, tenne un discorso forte: «Il rapporto dell’uomo moderno con la natura è degenerato in disordine permanente. L’uomo fa un uso smodato, spesso abusivo della natura che intralcia e riduce lo sviluppo... I problemi ambientali, di capitale importanza per il destino della nostra specie, implicano ormai una collaborazione...