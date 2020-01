«Un incontro estremamente positivo». È questo il commento del presidente del Gran Consiglio Claudio Franscella, da noi contattato, a margine della visita di oggi a Roma con il presidente della Commissione affari esteri del Senato Vito Petrocelli. Tanti i temi discussi, come l’accordo fiscale, il frontalierato, Campione d’Italia, i trasporti e le infrastrutture transfrontaliere. La reazione della Commissione è stata «ferma» e «unanime» con la volontà di «preparare un atto parlamentare per chiedere spiegazioni in merito all’accordo stipulato nel 2015 tra Svizzera e Italia e ancora senza firma». L’atto parlamentare, a detta della Commissione, verrà fatto prossimamente. «Mi auguro - prosegue Franscella - che ci possa essere una reazione che potrebbe rilevarsi importante per il nostro cantone».