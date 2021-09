Frenata o accelerata? Nessuna delle due: sull’implementazione della rete 5G in Ticino va mantenuto lo status quo. In parole povere, non è necessaria né una moratoria a livello cantonale o federale sulla posa di nuove antenne e neppure una modifica legislativa che possa portare a una posa in tempi brevi di impianti per questo tipo di tecnologia. Ne è convinta la maggioranza della Commissione ambiente e territorio, che invita il Gran Consiglio a ritenere evase oppure a respingere una serie di proposte che vertevano, appunto, sulla diffusione della tecnologia 5G sul territorio cantonale. Tema, questo, molto discusso e che approderà in Parlamento nella sessione che prenderà avvio oggi a Bellinzona. Al plenum verranno sottoposti due rapporti. Il primo, di maggioranza (relatore il liberale radicale...