Dalle parole ai fatti. Vista la situazione venutasi a creare a seguito dell’emergenza coronavirus, il PLR ha deciso di presentare al Consiglio di Stato una mozione (prima firmataria la deputata in Gran Consiglio Maristella Polli) per chiedere di potenziare il personale infermieristico nel nostro cantone. La mozione, intitolata «Fatti non parole: si deve potenziare il personale infermieristico», chiede anche di fare in modo «che in nessun reparto ospedaliero si possa superare la soglia del 20% di personale frontaliero».

La premessa«Tra 10 anni in Svizzera mancheranno 65.000 infermieri, quasi un’infermiera su due abbandona la professione, il servizio sanitario funziona unicamente grazie al personale straniero, nella primavera del 2020 erano vacanti 11.000 posti di lavoro». Con questa premessa,...