Sospendere la trattazione sull’accordo fiscale sui frontalieri fintanto che non saranno raggiunti integralmente gli obiettivi contenuti nella Roadmap siglata tra la Svizzera e L’Italia. Ossia finché la Svizzera non verrà eliminata dalla black-list italiana del 1999 dei paradisi fiscali e finché agli operatori svizzeri non verrà garantito l’accesso al mercato finanziario italiano senza l’obbligo di aprire una succursale nella vicina Penisola. Una proposta già avanzata il 21 gennaio dal consigliere nazionale Fabio Regazzi (PPD) e che ora è stata riformulata anche dal collega democentrista Piero Marchesi, il quale ha presentato una proposta individuale alla Camera bassa.

Contenuti e obiettivo della richiesta sono sostanzialmente gli stessi della proposta di Regazzi. Il parlamentare popolare democratico...