«Frontiere, grandi manifestazioni ed eventi al chiuso mi preoccupano»

Raffaele De Rosa, eletto nell’aprile del 2019, dieci mesi più tardi si è trovato nel vortice di una crisi sanitaria, economica e sociale di portata globale. Come ha fatto a gestire la situazione?«Quando ti trovi in un contesto molto difficile e delicato come quello che ci siamo trovati a vivere da febbraio in avanti è fondamentale poter contare su una squadra affiatata e che lavora bene. Così è stato: sia a livello di Dipartimento che in Consiglio di Stato. Abbiamo potuto far affidamento sulle competenze dei nostri esperti quando si sono dovute prendere decisioni anche forti. E abbiamo condiviso i nostri ragionamenti affinché si remasse tutti nella stessa direzione. È lo stesso atteggiamento che ho visto nella popolazione: grazie all’impegno di tutti, dai professionisti ai numerosi volontari,...