Dopo due rinvii in altrettante sessioni parlamentari, potrebbe essere la volta buona per la tassa per i fungiatt stranieri. Tra sette giorni il plenum dovrebbe chinarsi su questa proposta che dagli anni Ottanta fa discutere la politica cantonale. Questa volta il tema è stato rilanciato da Piero Marchesi (UDC) in una mozione risalente all’agosto di un anno fa. Nel frattempo la Commissione Costituzione e leggi ha firmato due rapporti, uno di maggioranza (relatore il deputato socialista Carlo Lepori), che invita il Parlamento a respingere la proposta, e uno di minoranza (relatrice la deputata UDC Lara Filippini), che raccomanda l’approvazione della mozione.

Il tema dovrebbe approdare la settimana prossima in Gran Consiglio, nella seconda seduta extra muros a Palazzo dei congressi e la discussione...