«La ristorazione ticinese e non solo», fa notare GastroTicino, «ha investito risorse importanti per rispettare i Piani di protezione all’avanguardia e per il materiale necessario all’igiene accresciuta. In base a studi ed esperienza sul campo, non ci sono dati certi che i ristoranti siano “untori”, non capiamo dunque la discriminazione rispetto ai negozi che potranno riaprire, nonostante si sia visto che il numero dei contagi è iniziato a diminuire da gennaio, solo quando sono stati chiusi i commerci non indispensabili. Stesso discorso vale per le terrazze sulle piste da sci».