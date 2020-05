I lavori parlamentari di ieri si sono conclusi in tarda serata con l’approvazione del credito di 20 milioni di franchi per l’innovazione economica . L’intento era quello di liquidare tutte le richieste di credito in un giorno, ma l’animata discussione su quest’ultimo tema ha complicato i piani.

L’aumento del finanziamento al Locarno Film Festival da 2,8 a 3,4 milioni annui per il periodo 2021-2025 verrà dunque discusso nella giornata di oggi, che si preannuncia egualmente intensa. Tra i temi principali troviamo la riforma sociale cantonale, che prevede interventi per 17,4 milioni. Le misure proposte dal Dipartimento sanità e socialità di Raffaele De Rosa hanno tre obiettivi: rafforzare le prestazioni a favore delle famiglie beneficiarie di assegni familiari, sostenere gli sforzi di chi percepisce prestazioni sociali e che con il proprio lavoro s’impegna a diventare più autosufficiente e aumentare l’ammontare dei sussidi di cassa malati. All’ordine del giorno c’è anche il progetto «Obiettivo 95%», che vuole garantire un livello di studio secondario al 95% dei giovani entro i 25 anni e prevede l’obbligo formativo fino alla maggiore età.

Orario permettendo, potrebbe essere la volta buona anche per la tassa per i fungiatt stranieri, un tema che da metà degli anni Ottanta fa discutere la politica. L’ultima proposta in tal senso è contenuta in una mozione dell’ex deputato dell’UDC Piero Marchesi. Dopo il rinvio deciso durante l’ultima sessione di marzo, all’attenzione dei novanta deputati verranno sottoposti un rapporto di maggioranza, contrario, e uno di minoranza, favorevole.