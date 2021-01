«Giovani, scuola e promiscuità, occupazione dei treni da rivedere»

Dal Consiglio federale sono arrivate diverse decisioni, ma nulla di puntuale sulla scuola. Anche se, svela il direttore del DECS Manuele Bertoli, «il Consiglio federale ha chiesto ai Cantoni di entrare in materia su misure di restrizione» che ora sono al vaglio della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Le nuove misure annunciate dal Consiglio federale non toccano in nessun modo il mondo della scuola dell’obbligo e del post obbligo. È sollevato?

«Sì e no. Sì, perché la questione è stata lasciata ai Cantoni, meno perché comunque il Consiglio federale ha chiesto ai Cantoni di entrare in materia su misure di restrizione, questione che la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sta ancora discutendo. Non dimentichiamoci poi degli...