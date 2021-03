Giudici dei provvedimenti coercitivi, da tre a quattro?

I giudici dei provvedimenti coercitivi potrebbero tornare a essere quattro. La Commissione giustizia e diritti ci sta pensando. La richiesta, ricordiamo, è contenuta in un’iniziativa parlamentare depositata nel dicembre 2018 da Raoul Ghisletta (PS) e dall’allora deputato Jacques Ducry. Oggi, il tema è stato al centro della discussione e i commissari hanno sentito in audizione il presidente dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Maurizio Albisetti. «Da parte nostra c’è sicuramente un’apertura a valutare la questione», ci ha spiegato al termine della riunione Luca Pagani (PPD), presidente della Commissione giustizia e diritti. «Stiamo facendo tutti gli accertamenti e prossimamente sentiremo in audizione anche il Dipartimento delle istituzioni», ha confermato. Il taglio di un giudice dei provvedimenti coercitivi era stato deciso dal Governo nell’ambito della manovra di risparmio del 2016 per risanare le casse del Cantone ed era stato confermato nel 2017 dal popolo, chiamato alle urne da un referendum.