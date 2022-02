Piccoli correttivi puntuali in attesa delle grandi riforme della Giustizia. È questo l’appello della presidente della Commissione Giustizia a diritti, Sabrina Aldi, a tutte le forze politiche. In cantiere, lo ricordiamo, ci sono diversi macro-temi che attendono di essere concretizzati: dal potenziamento del Ministero pubblico (con la reintroduzione dei sostituti pp e l’estensione delle competenze dei segretari giudiziari) fino alla proposta del PLR di rivedere completamente il sistema di nomina dei magistrati. Dossier complessi per i quali servirà un’ampia convergenza e in attesa di queste riforme, la politica può iniziare ad apportare alcuni correttivi laddove è possibile intervenire senza attendere i tempi tecnici della politica stessa.

In attesa delle grandi riforme si resta fermi al palo

Gli spunti, in questo senso, non mancano: sul tavolo dei commissari c’è infatti la corposa perizia del professor Claude Rouiller, che formula una decina di raccomandazioni affinché lo scossone che ha investito la magistratura in occasione del rinnovo decennale delle cariche non abbia a ripetersi. Aldi ha dunque individuato quattro assi di intervento relativamente immediati sui quali la Commissione giustizia e diritti può lavorare già nelle prossime settimane. «In attesa delle grandi riforme si resta fermi al palo», ha commentato la deputata leghista. «Non sarà sicuramente una revisione totale del sistema ma in questo modo introdurremo alcuni correttivi che risolverebbero qualche problema».

I regolamenti

Il primo asse di intervento riguarda la necessità di istituire dei regolamenti per le autorità che si occupano dell’elezione (o della rielezione) dei magistrati. Consiglio della magistratura, Commissione di esperti indipendenti e la stessa Giustizia e diritti «devono dotarsi di regolamenti che disciplinino in maniera chiara i diritti dei candidati». Ad esempio, spiega Aldi, va chiarito cosa è possibile fare in caso di preavviso negativo. E anche in questo caso gli spunti della perizia di Rouiller non mancano: stando a nostre informazioni, infatti, secondo l’esperto il Consiglio della magistratura non era tenuto a verbalizzare le audizioni con i magistrati uscenti.

La procedura di elezione

Il secondo ambito riguarda proprio la procedura di elezione: «È appropriato che siano due autorità ad esprimersi?», si chiede Aldi. La Commissione di esperti preavvisa infatti i candidati esterni mentre il Consiglio della magistratura gli uscenti. Il problema? «Criteri e asticelle sono molto differenti». Di qui l’ipotesi di valutare un nuovo sistema.

La durata del mandato e le valutazioni

Il terzo possibile asse di intervento riguarda la durata decennale del mandato. Va infatti chiarito se questo periodo è adeguato oppure se sia il caso di seguire l’esempio friburghese (durata indeterminata) o neocastellano (6 anni). Oppure ancora, e questo è il quarto e ultimo oggetto di discussione, se non sia il caso di introdurre valutazioni più frequenti, accrescendo la sorveglianza interna. «Aiuterebbe gli stessi magistrati», osserva ancora Aldi. E su quest’ultimo punto la discussione si intreccia con l’iniziativa liberale radicale che vorrebbe riorganizzare la procedura di nomina affidandola a un Ufficio presidenziale della Magistratura. «La Commissione di esperti indipendenti che si esprime sull’idoneità dei candidati esterni è prevista dalla Costituzione», ricorda Aldi. «Abolirla impiccherebbe una votazione popolare e visti i tempi lunghi, a maggior ragione è necessario introdurre almeno qualche correttivo».

I vari gruppi inizieranno ora le discussioni e l’auspicio di Aldi è che queste proposte possano arrivare già nel giro di qualche settimana.

©CdT.ch - Riproduzione riservata