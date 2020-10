Interpellanza dell’MPS al Governo sulla seconda ondata COVID-19 e sul rischio che i residenti delle case anziani non vengano ospedalizzati.

«Dopo l’importante l’aumento dei casi di COVID-19 - si legge nel documento datato venerdì 9 ottobre - è notizia di oggi di un intubato e di un contagio in una casa per anziani».

In vista di un peggioramento della situazione nelle prossime settimane, il gruppo composto da Simona Arigoni, Angelica Lepori, Matteo Pronzini, interpella il Governo per conoscere le prossime mosse nel settore. «Come risaputo - scrivono - durante la prima ondata ad una componente della popolazione vulnerabile, ossia i residenti nelle case per anziani, non furono garantite le medesime cure sanitarie di tutti gli altri. Per una decisione presa dalle autorità cantonale fu deciso, a priori, di non ospedalizzare i residenti delle case anziani positivi alla COVID-19. Inoltre i parenti dei residenti nelle case per anziani, nella loro maggioranza, non sono stati consultati sulla cura messa in atto per i loro cari».

Alla luce di queste considerazioni, l’MPS chiede al Consiglio di Stato:

1. il divieto d’ospedalizzazione di residenti in case per anziani che dovessero risultare positivi alla COVID-19 è ancora in vigore?

2. Se si sulla base di quali disposizioni legali e mediche?

3. Se si chi e quando ha confermato questa decisione?

4. Cosa ha messo in atto per far in modo che i parenti dei residenti nelle case anziani positivi alla COVI-19 siano coinvolti preventivamente nelle cure da adottare?

5. Nell'eventualità di un aumento dei casi anche tra i residenti delle case anziani si pensa di creare una o più strutture centralizzate dove ospitare tutti i pazienti malati come previsto per gli ospedali? Se no come mai?

