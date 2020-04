L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, riunitosi oggi in teleconferenza, ha deciso, dopo aver sentito il Medico cantonale, di annullare la sessione in programma il 4 e 5 maggio prossimi. Il Gran Consiglio si riunirà nuovamente in seduta plenaria il 25, 26 e probabilmente 27 maggio al Palazzo dei Congressi di Lugano, dove un’apposita sala sarà allestita nel rispetto delle distanze sociali e di tutte le altre misure di sicurezza imposte dalla situazione. A partire da lunedì 20 aprile tutte le Commissioni e l’Ufficio presidenziale, a discrezione dei Presidenti, potranno tornare a riunirsi fisicamente nella Sala del Gran Consiglio.

Una decisione, quella di annullare la seduta di Gran Consiglio, che non è piaciuta al PS cantonale. «Si tratta di una decisione pericolosa dal profilo democratico e incomprensibile alla luce della prevista riapertura delle attività economiche», si legge in una nota del partito. «Pur riconoscendo che la priorità debba essere la salvaguardia della salute pubblica, il PS reputa che sarebbe stato possibile procedere comunque alla seduta parlamentare, trovando una sala più adatta, garantendo il rispetto della distanza sociale e delle misure di igiene accresciuta. In numerosi altri Cantoni, così come per la Berna federale e in Stati a noi vicini, è stato possibile trovare soluzioni che consentissero di poter riprendere o mantenere l’attività parlamentare, componente fondamentale per il funzionamento democratico delle istituzioni», si legge ancora nella nota stampa.

Il PS ritiene che «anche in una situazione d’emergenza come quella che stiamo vivendo, è fondamentale che il Parlamento possa continuare la propria attività, pur con modalità diverse dal solito, a garanzia della separazione dei poteri e per il buon funzionamento della democrazia». In conclusione, il partito «auspica una ripresa quanto più celere possibile dei lavori parlamentari e lancia un appello alle altre forze politiche del Paese per favorire una adeguata ripresa dei lavori a livello istituzionale».

