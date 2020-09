I cinque procuratori pubblici la cui rielezione era stata preavvisata negativamente dal Consiglio della magistratura verranno ascoltati in audizione dalla Commissione giustizia e diritti. Come confermato al Corriere del Ticino dal presidente della Commissione Luca Pagani (PPD), la loro richiesta è stata accolta, ma una data ancora non è stata fissata.

I cinque magistrati hanno inoltre chiesto di avere accesso agli atti del Consiglio della magistratura, in modo da prendere visione dei rispettivi preavvisi negativi e potersi quindi esprimere con cognizione di causa in sede commissionale. «Non sappiamo ancora se la questa richiesta di accesso agli atti sia stata accettata o meno», spiega Pagani.

In ogni caso la commissione prosegue con gli accertamenti e non è escluso che potrebbero visionare anche le critiche espresse negli ultimi anni dal presidente del Tribunale penale cantonale Mauro Ermani. Non è invece ancora giunto sul tavolo della Commissione la lettera inviata due settimane fa dal Governo all’Ufficio presidenziale in cui l’Esecutivo chiedeva un maggior coinvolgimento.