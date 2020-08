Il gruppo MPS/POP/Indipendenti in Gran Consiglio ha inoltrato un’interrogazione al Consiglio di Stato in cui si esprimo dubbi su alcuni punti del piano di rientro in classe degli scolari ticinesi. Premettendo che «la ripresa della scuola è sicuramente una buona cosa», l’MPS afferma che «purtroppo le misure di protezione previste dal DECS e dal Governo non sembrano essere all’altezza della situazione».

In particolare, si chiede: di sottoporre docenti e allievi al tampone prima di iniziare l’anno scolastico; di spiegare le ragioni per cui agli studenti con più di 12 anni non viene imposto l’obbligo della mascherina; di spiegare se sono state intraprese trattative con le FFS a proposito del sovraffollamento di treni e mezzi pubblici nelle ore di inizio e fine delle lezioni; e che misure concrete sono previste per sostenere le famiglie di quegli allievi che verranno eventualmente posti in quarantena e i cui genitori lavorano.