I movimenti giovanili ticinesi scendono in campo compatti. Lega, PLR, PPD, PS, UDC, Verdi e PC hanno infatti deciso di aderire all’associazione Giovani Ticinesi. Promossa da Giorgio Chiappini, l’associazione «ha lo scopo di promuovere l’informazione politica rivolta ai giovani», oltre che «creare una rete di networking che favorisca il dialogo e lo scambio di idee, al fine di incentivare il confronto tra i vari movimenti».

La scelta di orientare l’associazione a livello interpartitico - si legge nella nota - «è dettata dalla volontà di fornire ad ogni giovane la possibilità di ascoltare le varie fazioni politiche, permettendogli di creare in autonomia, e con raziocinio, la propria coscienza politica».

Per coinvolgere i giovani, l’associazione propone una serie di incontri in cui verranno trattati diversi temi. Il primo incontro è in agenda il 21 marzo alla Casa Pasquee di Massagno.