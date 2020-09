Terminata la pausa estiva, la politica ticinese è tornata a lavorare a pieno regime su diversi temi. Archiviati i dossier del potenziamento del trasporto pubblico, della riforma fiscale e di quella sociale – e con la riforma scolastica in dirittura d’arrivo – ci sono ancora diversi temi scottanti in attesa di approdare sui banchi del Parlamento. Molto lavoro attende dunque le tre Commissioni generali del Gran Consiglio.

Cassa pensioni e Ticino2020

La Commissione gestione e finanze dovrà chinarsi sul risanamento da mezzo miliardo della Cassa pensione dei dipendenti dello Stato, ma è ipotizzabile che le ripercussioni finanziarie generate dalla crisi sanitaria congelino il dossier per un po’ di tempo. Una svolta è invece attesa per quanto riguarda l’imposta di circolazione. Come spiegatoci dal...