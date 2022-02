Il mercato del lavoro, il fallimento dei negoziati sull’accordo quadro e lo scontro tra Russia e Ucraina. Questi i temi al centro dell’incontro avvenuto questa mattina a Palazzo delle Orsoline tra il Consiglio di Stato e Petros Mavromichalis, ambasciatore dell’Unione europea in Svizzera e Lichtenstein. «Il tema principale che può generare una maggioranza euroscettica è legato al mercato del lavoro», ha esordito in conferenza stampa il presidente del Governo, Manuele Bertoli. «Soprattutto per via della necessità di far capo a un certo numero di lavoratori frontalieri, che poi generano una serie di problemi sui livelli salariali». Nelle relazioni tra Svizzera e Unione europea «dobbiamo andare nella direzione giusta, sia per garantire l’operatività del settore finanziario elvetico al di fuori dei nostri confini, ma anche per i rapporti necessari e indispensabili tra il mondo della ricerca svizzero e quello europeo», ha aggiunto.

Le relazioni tra Svizzera e UE

Sul tema della libera circolazione, l’ambasciatore dell’UE Petros Mavromichalis ha osservato: «Il Governo ticinese ci ha illustrato i benefici, ma anche i problemi che derivano dalla libera circolazione. La differenza salariale, del resto, si riscontra anche tra il Ticino e la Svizzera interna, e rappresenta un fenomeno generale. In Europa e non solo». L’ambasciatore ha quindi ribadito il rammarico per l’interruzione dei negoziati sull’accordo quadro: «Abbiamo sempre detto che risolvere i problemi istituzionali era un passo indispensabile per poter proseguire con la via bilaterale. Tra Svizzera ed UE c’è sempre stato un rapporto privilegiato». «Accettiamo la decisione elvetica - ha proseguito - ma la Svizzera deve accettare il fatto che, se intende continuare con una relazione basata sugli accordi bilaterali, occorre risolvere i problemi istituzionali e giocare con le stesse regole del mercato unico. È una questione di equità e di giustizia». La speranza, ha evidenziato Mavromichalis, è che «si possa trovare velocemente una soluzione per contribuire a rafforzare l’importante relazione tra UE e Svizzera». Una relazione «win win, da cui traggono beneficio entrambe le parti».

La situazione in Ucraina

Parlando delle tensioni in Ucraina, l’ambasciatore ha poi sottolineato che «se c’è una cosa di cui l’UE può andare orgogliosa è di aver mantenuto la pace in Europa per oltre 70 anni». L’Unione europea «è un progetto di pace: quanto sta accadendo in Ucraina ci preoccupa molto, e credo preoccupi anche la Svizzera. Una guerra di conquista non provocata è inaccettabile nell’Europa del XXI secolo».

©CdT.ch - Riproduzione riservata