Alla parola ‘‘Sport’’ spesso associamo gli stadi pieni zeppi di tifosi, oppure le imprese di famosissimi alteti con abilità fuori dal comune. ‘‘Sport’’, però, significa anche crescita personale, relazionarsi con l’altro, stare bene in compagnia. Tutti aspetti centrali, soprattutto, per la vita e la crescita dei giovani e i giovanissimi. Ecco perché - nell’ambito del Programma cantonale di promozione dei diritti dei bambini, di prevenzione della violenza e di protezione di infanzia e gioventù - il Cantone si è attivato per mettere a disposizione di monitori, genitori e di tutte le persone attive nelle società sportive ticinesi, una nuova piattaforma di prevenzione. Tramite questa piattaforma presentata ieri a Bellinzona (consultabile al sito web www.sportinforma.ch), le autorità offriranno a tutti coloro che sono in contatto con i giovani in ambito sportivo delle formazioni e delle consulenze specifiche. L’obiettivo è chiaro: favorire un sano sviluppo psicofisico ai giovani che fanno sport, ma anche affinare le sensibilità e le competenze di coloro che ruotano intorno ad essi per poter identificare al meglio potenziali situazioni delicate e quindi trovare le migliori soluzioni.

Tutti i tasselli

«I diritti dell’infanzia sono una priorità per la società e per il Consiglio di Stato», ha premesso sin da subito il direttore del DSS Raffaele De Rosa. Ed ecco perché, «in un contesto sociale in continua evoluzione», tramite il Programma cantonale che ha preso il via nell’aprile di quest’anno si vuole «integrare tutti i tasselli affinché i valori di promozione, prevenzione, protezione e partecipazione possano essere al meglio perseguiti», ha spiegato il consigliere di Stato. E uno di questi tasselli riguarda appunto proprio lo sport. L’obiettivo primario del Programma cantonale, ha spiegato, è quello di «promuovere i diritti dei bambini, ma anche quello di rafforzare il lavoro di rete e la collaborazione tra tutti i partner»: dal Cantone alle famiglie, fino, appunto, alle società sportive attive sul nostro territorio.

Come funzionerà nel dettaglio la nuova piattaforma è stato spiegato dalla coordinatrice del progetto Anna Vidoli (Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani del DSS) e da Giada Tironi dall’Ufficio dello sport (DECS).

L’idea è partita da un sondaggio condotto nel 2018 presso diverse associazioni sportive. Un sondaggio dal quale sono emersi i principali bisogni dei monitori in termini di sostegno e prevenzione nei confronti dei giovani. Tra questi, ad esempio, citiamo «gestire le relazioni con i genitori a bordo campo», «riconoscere i segnali di disagio e malessere», «sensibilizzare i giovani al fairplay», «approfondire il tema del consumo di sostanze e quello della prevenzione degli abusi sessuali». E dunque, per sostenere i monitori in queste sfide, la piattaforma offre come detto una serie di formazioni e consulenze per le associazioni interessate. Concretamente, queste formazioni sono così organizzate: un incontro preliminare di un’ora per «conoscere e definire i bisogni» della società; un «modulo di base» di due ore sulla «promozione della salute e l’intervento precoce»; e infine un modulo specifico della durata di otto ore. Quest’ultimo è diviso in tre pacchetti: rispetto; salute; comunicazione e relazioni.

Alla società sportiva è richiesto un contributo di 400 franchi che corrisponde al 25% del costo complessivo. Il resto, invece, è a carico del Cantone.

La piattaforma sarà presentata lunedì 13 settembre alle 18:30 presso il Centro Gioventù e Sport di Bellinzona.

