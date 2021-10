«La fiscalità è un cantiere che deve essere condotto alla conclusione, con l’obiettivo di riportare il cantone Ticino nella media svizzera». A chiederlo, in una nota stampa, è l’Associazione delle industrie ticinesi (AITI), secondo cui «da troppo tempo il nostro Cantone langue nelle ultime posizioni nella classifica della competitività fiscale dei Cantoni per quanto riguarda i redditi più elevati e l’imposizione degli utili delle persone giuridiche». Per l’AITI ciò non significa «definire sgravi fiscali fini a sé stessi e svuotare le casse pubbliche», ma piuttosto «modernizzare la nostra fiscalità per garantire i gettiti d’imposta anche in futuro e tenere conto delle riforme fiscali internazionali che avranno un impatto anche sulla Svizzera». Secondo l’AITI, il primo passo è «il mantenimento e l’applicazione secondo i tempi stabiliti» della riforma fiscale cantonale. In particolare, «a riduzione dell’aliquota sugli utili delle persone giuridiche dall’8 al 5 % dal 1. gennaio 2025 è un tassello necessario per portare il Ticino nella media svizzera della competitività fiscale». L’AITI respinge pertanto al mittente «i tentativi nemmeno troppo celati di parte della politica di rinviare nel tempo questa riforma adducendo il motivo che la situazione economica non lo permetterebbe».