«Considerato come il tanto atteso progetto “Giustizia 2018” non ha mai visto la luce il gruppo PLR ritiene necessario che il potenziamento del Ministero pubblico vada oltre il prospettato aumento di un procuratore pubblico proposto dal Consiglio di Stato». È quanto si legge in un’interrogazione inoltrata oggi da Giorgio Galusero a nome del PLRT. La situazione del carico di lavoro al Ministero pubblico, si legge nel testo, è da considerarsi come molto preoccupante.

«Dal 2003 il numero dei magistrati è fissato per legge a 21. Nel 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di procedura penale che ha determinato numerose modifiche formali che hanno appesantito tutte le fasi del procedimento penale in particolare il momento dell’arresto di un persona. Un tempo infatti al PP bastava redigere un formulario lasciando svolgere l’interrogatorio alla Polizia, mentre ora l’interrogatorio deve essere svolto personalmente dal magistrato. Alcuni studi affermano che il numero ideale di procuratori dovrebbe essere di uno ogni diecimila abitanti: con 360’000 abitanti e quasi 70’000 frontalieri il conto è presto fatto! Da un’analisi effettuata per 13 cantoni risulta che in Ticino il numero di incarti per ogni PP supera abbondantemente i 500 all’anno tanto da essere in testa a questa speciale “classifica svizzera”. A Zurigo ai 194 magistrati sono attribuiti in media circa 150 incarti e nei Grigioni 350. In questo Cantone i PP sono 22 e due saranno nominati prossimamente ( il Grigioni non ha certo una piazza finanziaria paragonabile alla nostra). In questi ultimi anni sono entrati ala Ministero pubblico, mediamente, circa 12000 incarti dei quali circa 400 sono rimasti inevasi e inevitabilmente vanno ad accumularsi. A questo si aggiunge lo “spaventoso” turnover di magistrati verificatosi in questi ultimi anni, addirittura il 70% presso la sezione reati economici. Ogni partenza lascia incarti complessi inevasi e un grosso impegno per riavviare le diverse fasi delle indagini».