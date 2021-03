Per certi versi eterni rivali, per altri eterni alleati. Il Partito liberale radicale (PLR) e il Partito popolare democratico (PPD) in questi ultimi anni vivono la loro «relazione» tra alti e bassi. Dopo l’alleanza tecnica per le elezioni federali del 2019 è però parsa sempre più evidente la necessità del «centro politico» di trovare convergenze per non farsi schiacciare dai poli alla sua destra e alla sua sinistra. Ma come sta oggi il «centro politico»? Una domanda a cui hanno cercato di rispondere - ospiti del vicedirettore del CdT Gianni Righinetti a La Domenica del Corriere - i diretti interessati: il presidente del PLR Alessandro Speziali e il presidente del PPD Fiorenzo Dadò, affiancati per una lettura più accademica dal politologo Oscar Mazzoleni. E come detto, anche in questo dibattito, dalla «relazione» tra i due numeri uno del centro politico ticinese sono emersi alti e bassi, qualche apertura e qualche frecciatina.

Botta e risposta

Nella prima parte di trasmissione, il dibattito si è concentrato sulla tanto criticata alleanza tecnica del 2019 e sui nuovi equilibri tra i due partiti, in particolare visto il recente cambio di presidenza alla testa del PLR. In questo senso Speziali ha confermato quanto detto il giorno della sua elezione, quando affermò di essere disposto a discutere con chi porta avanti una visione liberale, ma che se il PPD si fosse arroccato su posizioni filosindacali sarebbe stato un problema: «Sì, confermo quanto detto. Lo scopo era quello di dare una visione, in parte in antitesi con il racconto rossoverde secondo cui alcuni principi liberali vengono costantemente messi in discussione». E su questo punto una certa comprensione è giunta dal «collega» del PPD: «Capisco la dichiarazione, ma non gli do più peso di quanto ne abbia veramente. Saranno i fatti a dire se i nostri partiti potranno collaborare o meno».

Voltando pagina, vista la lunga carriera politica dell’attuale numero uno del PPD, Righinetti ha sollecitato Dadò anche riguardo alla sua volontà di andare avanti alla testa del partito. «Di entusiasmo ce n’è ancora tanto. Abbiamo una bella squadra e non intendo per il momento lasciare questo mandato».

Dando una sua lettura all’attuale erosione di sostegno da parte dell’elettorato per i partiti di centro, Mazzoleni ha evidenziato l’importante cambiamento avvenuto nel 2011, con il raddoppio della Lega in Governo a scapito dei liberali radicali: «Fino a 10 anni fa PLR e PPD potevano imporre loro scelte in Parlamento semplicemente sommando i loro voti. C’era grande continuità rispetto al passato. Ma nel 2011 gli equilibri in Governo sono cambiati e di pari passo anche l’asse PLR-PPD è rimasto più indebolito. Tornando poi alla congiunzione tecnica e all’intesa tra i due partiti, Dadò ha voluto lanciare la prima frecciatina al collega: «Noi due potremmo fare delle belle cose insieme. Ma purtroppo ci sono degli elementi nel suo partito che non perdono occasione per creare zizzania. È una realtà che va discussa e che sarebbe bello poter risolvere». Pronta la risposta di Speziali: «Non userei quei termini. Ci sono forse colleghi un po’ più spigolosi. Ma penso che sia un patrimonio di tutti i partiti avere al loro interno persone che non sono sempre inclini al compromesso. La forza del partito, però, è andare oltre le persone e guardare ai progetti».

Le prime vere scintille tra i due presidenti, però, si sono viste sul tema della Giustizia. Dadò, riferendosi agli ultimi avvenimenti riguardo al rinnovo delle cariche dei procuratori pubblici e guardando alla prossima votazione sul tema (il Gran Consiglio si esprimerà oggi sul potenziamento della Procura) ha affermato: «No. Non ci sarà il solito circo. Che capita quando una minoranza (ndr, riferendosi al PLR) non accetta quello che decide la stragrande maggioranza e comincia a far cagnara». I liberali sono stati cattivi perdenti in questa vicenda? ha chiesto Righinetti a Speziali. «Capisco che un partito democristiano debba essere sempre immacolato - ha risposto il presidente - ma sembra quasi che ci sia la maggioranza della Commissione giustizia e diritti sia fatta di chierichetti che si comportano bene e poi ci sono cinque anticristo liberali che ne combinano di cotte e di crude. Posso confermare che non è così».Frecciatine a parte, entrambi hanno evidenziato più volte la necessità di ridare tranquillità alla Giustizia in Ticino. La prova del nove arriverà oggi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata