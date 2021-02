«Il comportamento esemplare dei ticinesi» alla base dell’evoluzione positiva

«Le misure in vigore ed il comportamento esemplare tenuto dalla popolazione ticinese» sono alla base dell’evoluzione favorevole nel quadro epidemiologico ticinese. Ad esserne convinto è il Consiglio di Stato, che oggi ha incontrato una delegazione della Cellula sanitaria cantonale per un aggiornamento reciproco sulla situazione epidemiologica in Ticino, sulla campagna di vaccinazione e sulle misure per contenere la diffusione del coronavirus nel nostro cantone.