«Occorre una strategia d’uscita da parte del Consiglio federale». È questo il messaggio che il presidente del PLR Alessandro Speziali ha indirizzato a Berna durante il Comitato cantonale online di questa sera. «Abbiamo bisogno di un orizzonte certo. Per le aziende, ma anche per le persone. Questa mancanza di prospettive crea incertezze e paure». L’insofferenza al lockdown, ha proseguito il presidente del PLR, «pervade sempre più la società civile». «Servono regole ragionevoli di convivenza con il virus», un lockdown «di cui non si vede la fine, non è la soluzione». E se «riaprire prima della fine del mese non è realistico, non è nemmeno pensabile protrarre le chiusure dopo febbraio. Il rischio - secondo il presidente del PLR - sarebbe di ammalare la società di mali altrettanto pericolosi».