«Il dato saliente delle fumose comunicazioni ufficiali odierne sull’emergenza coronavirus è che continuano a non essere previste misure ai confini con l’Italia per tutelare la popolazione ticinese. Intanto nella Penisola i morti sono saliti a 7, quasi tutti in Lombardia». Parola del consigliere nazionale leghista Lorenzo Quadri, che in una nota contesta l’assenza di misure restrittive introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. Il tutto, scrive, mentre «nella Penisola i morti sono saliti a 7, quasi tutti in Lombardia».

Secondo Quadri, «Berna, anche in questo frangente, sottovaluta colpevolmente le conseguenze che la collocazione geografica del Ticino comporta per la sua popolazione in regime di libera circolazione delle persone. Senza dimenticare che molti ticinesi si recano in Svizzera interna per motivi di lavoro o di studio: nel caso il coronavirus si propagasse in Ticino, l’autorità federale “blinderebbe” il Gottardo per non aver voluto intervenire alle frontiere con l’Italia?».