Sfuma a Novazzano il sogno degli alloggi per anziani

Votazione

I cittadini alle urne hanno detto un chiaro no alla costruzione di 32 appartamenti in tre palazzine accanto a Casa Girotondo - I vincitori: «Enorme soddisfazione, costi e cementificazione all’origine del risultato» - Gli sconfitti: «Un’occasione persa per il paese»