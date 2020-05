Il Gran Consiglio a Lugano: «Noi deputati in una sala lunga come una portaerei»

Qualcuno è entrato in sala indossando una mascherina, qualcun altro ha voluto andare oltre e ha indossato anche guanti di plastica. A caratterizzare la sessione parlamentare extra muros iniziata oggi al Palazzo dei Congressi di Lugano sono state indubbiamente le norme igieniche e la distanza sociale accresciuta. Per questo ai granconsiglieri sono stati riservati dei banchi molto ampi e distanti così come dei microfoni senza fili. Ma prima di poter accedere al primo piano era d’obbligo superare il controllo della febbre da parte di militi della Protezione civile e disinfettarsi le mani con gli appositi dispenser.

«È un’atmosfera un po’ surreale», commenta il deputato del PPD Claudio Isabella. «All’inizio il clima era strano e abbiamo dovuto abituarci». Quel che è certo è che il meccanismo della...