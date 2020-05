Era dal 2002 che il Parlamento cantonale non usciva dalle mura di Palazzo delle Orsoline. E da molti più anni non varcava il confine della Città di Bellinzona. Da lunedì a mercoledì, però, a causa dell’epidemia di coronavirus, la seduta «extra muros» del Gran Consiglio ticinese avrà luogo nel Palazzo dei Congressi di Lugano. Più precisamente i novanta deputati si ritroveranno nella sala B che è stata appositamente preparata per l’occasione. Ieri lo stesso presidente del Legislativo Claudio Franscella ci ha metaforicamente aperto le porte del «nuovo» Palazzo per dare un’occhiata alla sala che ospiterà i lavori parlamentari in questi tre giorni.

Mancano ormai solo pochi ritocchi tecnici ma è praticamente tutto pronto: i banchi, molto larghi per rispettare le distanze, sono già disposti per ricostruire...