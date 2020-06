Il Gran Consiglio ha infatti approvato con voti 76 favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti le conclusioni del rapporto della Commissione ambiente, territorio ed energia (relatore il deputato PLR Fabio Schnellmann), che invitava il plenum ad approvare una mozione presentata a inizio maggio 209 da Simona Arigoni Zürcher, Angelica Lepori Sergi e Matteo Pronzini (MPS), la quale chiedeva, in buona sostanza, di elaborare delle norme legislative a livello cantonale per vietare l’utilizzo, durante tutte le manifestazioni che si svolgono nel cantone, (carnevali, sagre, eventi sportivi, ecc.) di stoviglie, posate, e bicchieri monouso in plastica.

L’idea iniziale era quella di far entrare in vigore questo divieto già dal 1. gennaio 2022, ma la Commissione ha proposto in un emendamento, approvato dal plenum con 55 voti favorevoli, 27 contrari e 2 astenuti, di posticipare questo termine di un anno per dare la possibilità di smaltire le scorte di materiale monouso e per consentire alle ditte di noleggio o di lavaggio di organizzarsi adeguatamente. Questo «ritardo» è stato particolarmente contestato dall’MPS.