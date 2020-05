Nessuna sorpresa questo pomeriggio in Gran Consiglio. La nomina del nuovo Ufficio presidenziale si è svolta come previsto: a subentrare a Claudio Franscella (PPD) nel ruolo di primo cittadino del Cantone, con 80 voti, è stato il leghista Daniele Caverzasio. A completare l’Ufficio presidenziale del Legislativo Nicola Pini (PLR, 76 voti) quale primo vicepresidente e Gina La Mantia (PS, 66 voti) quale seconda vicepresidente.

«Dimostriamo ai cittadini di essere degni della loro fiducia» Nel suo primo discorso da presidente, Caverzasio non ha mancato di lanciare subito un messaggio importante ai colleghi deputati, richiamandoli alla responsabilità in un momento difficile come quello che il Cantone sta affrontando. «Giustamente il Governo ha dovuto avocare a sé dei poteri accresciuti», ha affermato il presidente riguardo allo stato di necessità, «ma la democrazia - ha aggiunto - è un meccanismo fragile» e «ora che la tempesta è passata il Gran Consiglio deve dunque ritrovare la propria centralità».

Secondo Caverzasio, però, «deve farlo abbandonando certi toni polemici, arroganti e aggressivi che hanno purtroppo caratterizzato gli ultimi anni della vita politica ticinese. Ma anche certi favoritismi, certe posizioni funzionali alle logiche di partito, certi attacchi strumentali». A questo proposito il presidente del Legislativo cantonale ha precisato di non fare distinzioni tra un’ala e l’altra del Parlamento: «Sia chiaro che rivolgo il mio appello anche agli esponenti del mio gruppo parlamentare, e a me stesso. Se vogliamo ricostruire, se vogliamo ripartire, se vogliamo vincere anche sul piano sociale, economico e politico la battaglia contro il virus, servono unità di intenti, condivisione, rispetto, umiltà, concretezza, e soprattutto un grande senso civico da parte di tutti noi».

Franscella è poi passato agli ultimi tre mesi della sua presidenza: «Una parte dell’anno inaspettata, quasi surreale. Ma anche arricchente. Siamo stati fisicamente lontani, ma vicini con il cuore. E mi hanno colpito i numerosi ticinesi che si sono messi a disposizione volontariamente, che si sono messi al fronte a favore dei nostri anziani e della nostra società. Uno sforzo che non potrà mai essere dimenticato. Mi sono sentito orgoglioso essere il primo cittadino di un Cantone che si è contraddistinto per uno spiccato senso comunitario. Un bene che dobbiamo saper salvaguardare».

Guardando al futuro Franscella ha poi rimarcato che in questo momento delicato «il Paese ha bisogno di noi e il lavoro che ci aspetta è importante». Per questo motivo, ha concluso, «ognuno faccia la sua parte e porti il proprio contributo costruttivo. Ma cerchiamo anche un nuovo modo di fare politica, evitando sterili polemiche. Sentiamoci tutti parte di una sfida collettiva che ci attende. Se riusciremo a non perdere di vista i valori che sono emersi in questo periodo, potremo costruire una comunità ancora più unita».