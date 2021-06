Il PLR torna a riunirsi in presenza e traccia la rotta dei prossimi mesi. E la parola d’ordine, secondo il presidente Alessandro Speziali, deve essere coraggio, «quello di profilarsi politicamente». «Ora che ci stiamo lasciando alle spalle la pandemia, avverto il bisogno di lottare per il liberalismo», ha esordito Speziali davanti a una sessantina di partecipanti riuniti a Gordola. «Emerge la necessità di lanciare una vera e propria offensiva liberale. Che non significa aggressività, ma un modo per darsi alcune priorità, una serie di temi che ci permettano di essere un punto di riferimento». Secondo il presidente dei liberali radicali, il partito deve agire «senza tentennare» e «richiamare alcuni tratti fondanti del nostro Paese». Già, perché secondo Speziali durante la pandemia «si sono incrinati i concetti di libertà e di federalismo». Di più: il coronavirus ha rappresentato il «pretesto per premere l’acceleratore su un modello e un’impostazione invadente dello Stato. Non forte, ma onnipotente».