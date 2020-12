«Nella discussione generale sul coronavirus nella seduta di Gran Consiglio dello scorso 23 novembre avevo sollevato questioni che indicavano una preparazione approssimativa alla seconda ondata», scrive Bang nell’interpellanza. «Mi fu risposto che se il servizio vacillava a metà ottobre ma che ora con il potenziamento a 50 operatori (di cui 44 assunti tramite URC) e con un servizio che andava dalle 7 alle 22 la questione era risolta. Veniva inoltre riferito dell’imminente implementazione di una nuova piattaforma informatica. Ancora oggi a inizio dicembre abbiamo constatato casi di ingiustificati ritardi (fino a 8 giorni) e spesso sono i cittadini stessi che sollecitano la cellula del contact tracing», sottolinea il deputato. Per poi aggiungere: «Senza un atto ufficiale di quarantena le lavoratrici e i lavoratori possono avere dei problemi con il datore di lavoro che non riconosce il salario in caso di assenza dal posto di lavoro».