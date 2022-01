In giornata, ForumAlternativo ha diffuso in un comunicato il messaggio trasmessogli dal regista e attivista britannico Ken Loach: «Parole di solidarietà nei confronti dei 5 lavoratori recentemente licenziati da DPD per il loro impegno sindacale». Nel proprio messaggio, l’85.enne ha affermato: «Sostengo fortemente questi cinque lavoratori perseguitati. Ogni lavoratore dovrebbe aver diritto ad un posto di lavoro sicuro, ad un salario che supporti una famiglia e a nessun obbligo di straordinari. Tutti hanno diritto di iscriversi ad un sindacato, alle vacanze e a delle assenze pagate per malattie, e nessuno dovrebbe essere perseguitato per aver chiesto questi diritti. A DPD e le sue tattiche intimidatorie dico: vergogna! I lavoratori legati a DPD meritano un sindacato forte. E ai suoi clienti: boicottate DPD fino a che ciò non avrà luogo e i cinque lavoratori saranno reintegrati.»